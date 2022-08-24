В Литве заявили о необходимости тесного сотрудничества в энергетике со Швецией

Литва хочет более тесного сотрудничества со Швецией в сфере энергетики. Об этом в эфире LRT заявила спикер Сейма (парламента) балтийской республики Виктория Чмилите-Нильсен.

«Швеция занимает твердые позиции по ядерной энергетике, располагает значительными мощностями в сфере возобновляемой энергетики. Нам необходима более тесная интеграция с этой страной», — отметила Чмилите-Нильсен.

По ее словам, Литва может многому поучиться у Швеции, переняв необходимый положительный опыт. В частности, речь идет о возобновляемой энергии. При этом в таком вопросе за неделю ничего не сделать.

В Литве собираются в семь раз увеличить выработку электроэнергии с использованием возобновляемых источников, а уже к 2050 году стать дружелюбной для «зеленой» энергетики страной.

17 августа министр энергетики балтийской республики Дайнюс Крейвис заявил, что отказ от планов по строительству в Литве новой атомной электростанции (АЭС) 10 лет назад вызывает лишь сожаление.