Курс рубля на Мосбирже ослабел к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля умеренно слабеет к доллару и евро в ходе утренних торгов 24 августа по сравнению с показателями на закрытии предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 11:25 мск, курс доллара находится на уровне 60,03 руб., евро поднялся до отметки 59,65 руб. На закрытии торгов 23 августа показатели ведущих иностранных валют с расчетами на «завтра» были — 59,89 руб. и 59,58 руб. соответственно.

Курсы доллара и евро к середине дня по-прежнему выше официальных от Центробанка. 23 августа валютный регулятор повысил курс американской валюты до 59,90 руб. и понизил планку для европейской до 59,33 руб.

22 августа курс евро обновил двадцатилетний минимум, опустившись в ходе торгов до уровня 0,9952 доллара. Днем курс евро к доллару опустился ниже $1 впервые с июля. Более низких показателей не фиксировали с 2002 года. Однако, по мнению главного аналитика финансового супермаркета «Банки.ру» Богдана Зварича, курс рубля к ведущим зарубежным валютам начнет ослабевать осенью. Доллар к этому времени, вероятнее всего, будет стоить выше 70 расчетных единиц.