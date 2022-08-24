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Le Figaro: отсутствие госзащиты приведет к подорожанию газа во Франции на 105%

Le Figaro: газ во Франции может подорожать на 105% из-за отсутствия госзащиты

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Depositphotos

При отсутствии государственной защиты стоимость газа во Франции вырастет на 105,1%. Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на комиссию по регулированию энергетики.

«Средний уровень регулируемых тарифов на газ на 1 сентября 2022 года был бы на 116,5% выше без учета налогов, то есть на 105,10% с учетом налогов, по сравнению с уровнем, действующим на 1 октября 2021 года», — отметили в публикации.

Там также уточнили, что для потребителей газа во Франции, которые пользуются регулируемыми тарифами, цена не изменится и будет на уровне 2021 года.

В середине августа депутат Национального собрания Франции Изабель Валантен заявила о рекордно низких запасах топлива в стране. Она добавила, что сейчас ситуация в энергетике остается под контролем. Однако зимой она может стать неуправляемой, и рост цен может отразиться на покупательской способности граждан. Она предложила уже сейчас разработать «механизм, который позволит подтолкнуть потребителей к тому, чтобы заранее пополнить свои запасы в начале осени 2022 года, чтобы лучше подготовиться к зиме».

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