Экономист Кузнецов: Европа сама создала предпосылки для удешевления евро

Нестабильность экономики Евросоюза, вызванная энергетической зависимостью и разобщенностью денежно-кредитных политик европейских стран, создала все предпосылки для удешевления курса евро. Такое мнение врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николая Кузнецова приводит агентство «Прайм».

По словам эксперта, в этих условиях сами страны Евросоюза постепенно теряют веру в надежность евро в качестве основной расчетной валюты. Первой об этом открыто заявила Польша, предложившая дать странам ЕС возможность отказаться от евро и вернуться к своим собственным национальным валютам.

На этом фоне доля евро в международных расчетах сократилась до 36,6%, что стало минимальным показателем за последний год. Международный капитал стремится в более «тихую гавань», предпочитая расчеты и накопления в других валютах, заключил Кузнецов.

22 августа курс евро обновил двадцатилетний минимум, опустившись ниже 0,9952 за доллар. Курс европейской валюты слабеет и относительно рубля. Центробанк понизил курс евро на 24 августа, европейская валюта подешевеет на 20 копеек до 59,33 руб.