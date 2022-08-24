Yomiuri: Япония собирается увеличить общее число действующих реакторов АЭС до 17

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии решило возобновить работу семи реакторов атомных электростанций (АЭС), доведя их общее количество в стране до 17. Об этом пишет газета Yomiuri.

В газете указали, что ведомство собирается запустить реакторы летом 2023 года. При этом три реактора возобновят работу на западе Японии, два заработают в центре страны, а еще по одному придется на восток и северо-восток региона.

В публикации добавили, что из 10 возобновивших работу реакторов лишь половина вырабатывает электроэнергию. Остальные же остановлены для дополнительных проверок, так как японские власти обеспокоены безопасностью энергетики из-за приближения зимы.

В конце июля Kansai Electric Power Company перезапустила третий энергоблок атомной электростанции «Тахакама» в префектуре Фукуи. Выработка энергии на этой электростанции начнется во вторник, 26 июля. С 19 августа электростанция начнет поставлять электроэнергию на коммерческой основе.

Ранее суд обязал выплатить $95 млрд бывших руководителей Tepco за аварию на Фукусиме.