Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
TG24: в Италии атмосфера паники из-за ситуации с остановкой поставок газа... 10:04
В Новосибирске заперли в квартире 4-летнюю девочку 10:03
«Ростех»: шлем экипировки «Ратник» защищает на 40% лучше натовских аналогов 10:01
Нейробиологи выяснили, что деменция может быть связана с психологическими травмами 09:59
Клишас предложил забирать мандат у парламентариев после инициативы о лишении... 09:59
Легионер ЦСКА Медина признался, что ему нравится водка и борщ 09:58
BYD начала продажи минивэна Denza D9 с холодильником в салоне 09:58
Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание администрации Орловской области 09:56
LSM.lv: президент Латвии призвал изолировать нелояльных республике русскоязычных жителей 09:52
«Восставшая из мертвых» игра про зомби Dead Island 2 получила дату... 09:51

Yomiuri: Япония собирается увеличить общее число действующих реакторов АЭС до 17

close
100%
Kyodo/Reuters

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии решило возобновить работу семи реакторов атомных электростанций (АЭС), доведя их общее количество в стране до 17. Об этом пишет газета Yomiuri.

В газете указали, что ведомство собирается запустить реакторы летом 2023 года. При этом три реактора возобновят работу на западе Японии, два заработают в центре страны, а еще по одному придется на восток и северо-восток региона.

В публикации добавили, что из 10 возобновивших работу реакторов лишь половина вырабатывает электроэнергию. Остальные же остановлены для дополнительных проверок, так как японские власти обеспокоены безопасностью энергетики из-за приближения зимы.

В конце июля Kansai Electric Power Company перезапустила третий энергоблок атомной электростанции «Тахакама» в префектуре Фукуи. Выработка энергии на этой электростанции начнется во вторник, 26 июля. С 19 августа электростанция начнет поставлять электроэнергию на коммерческой основе.

Ранее суд обязал выплатить $95 млрд бывших руководителей Tepco за аварию на Фукусиме.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть