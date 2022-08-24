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«Ъ»: из России уходит бренд нижнего белья Triumph

Европейский бренд нижнего белья Triumph планирует закрыть магазины в России до конца года

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Европейский бренд нижнего белья Triumph, работавший в России с 1995 года, уходит с российского рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По информации издания, Triumph не смог наладить поставки в условиях санкций. В компании приняли решение закрыть магазины до конца года.

Сообщается, что бренд уже начал закрывать магазины и планирует закрыть последнюю торговую точку до 10 декабря. При этом в ценовой категории, к которой относится Triumph, есть локальные и иностранные бренды, которые смогут занять его долю в нише.

Ранее швейцарский производитель премиального шоколада Lindt принял решение уйти из России. Компания приостановила поставки своей продукции в РФ и закрыла все магазины еще в марте, но никаких официальных заявлений до этого момента не делала.

Участники рынка полагают, что уход игрока, который задавал высокую планку, может существенно сказаться на качестве шоколадок и конфет в российских магазинах.

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