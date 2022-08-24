В ЦБ предупредили россиян о новой мошеннической схеме со скринами документов ведомства

Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщил, что мошенники придумали очередную схему, передает РИА «Новости».

По его информации, мошенники стали звонить, не только представляясь сотрудниками ЦБ, а для большей внушительности стали использовать данные департамента информационной безопасности и некие документы с логотипом и печатью Банка России, присылая их в мессенджеры или на электронную почту потенциальной жертвы.

«Зафиксированы случаи, когда мошенники используют и мои данные в своих легендах. Со стороны выглядит очень правдоподобно», — рассказал Уваров.

Глава департамента ЦБ напомнил, что Банк России по собственной инициативе не рассылает гражданам письма, не звонит им и тем более не занимается обслуживанием их счетов. Он подчеркнул, что нельзя сообщать звонящему, кем бы он ни представился, свои личные данные и информацию о банковской карте.

Ранее в ЦБ предупредили о том, что злоумышленники крадут деньги у россиян, сообщая о якобы возможности получить материальную поддержку от Банка России.