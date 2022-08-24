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В ЦБ предупредили россиян о новой мошеннической схеме со скринами документов ведомства

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщил, что мошенники придумали очередную схему, передает РИА «Новости».

По его информации, мошенники стали звонить, не только представляясь сотрудниками ЦБ, а для большей внушительности стали использовать данные департамента информационной безопасности и некие документы с логотипом и печатью Банка России, присылая их в мессенджеры или на электронную почту потенциальной жертвы.

«Зафиксированы случаи, когда мошенники используют и мои данные в своих легендах. Со стороны выглядит очень правдоподобно», — рассказал Уваров.

Глава департамента ЦБ напомнил, что Банк России по собственной инициативе не рассылает гражданам письма, не звонит им и тем более не занимается обслуживанием их счетов. Он подчеркнул, что нельзя сообщать звонящему, кем бы он ни представился, свои личные данные и информацию о банковской карте.

Ранее в ЦБ предупредили о том, что злоумышленники крадут деньги у россиян, сообщая о якобы возможности получить материальную поддержку от Банка России.

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