Некоторые российские банки начали предлагать временные повышенные ставки по вкладам

Крупные российские банки решили запустить временные предложения по вкладам, где ставка будет повышенной. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщения от участников рынка.

Несмотря на то, что средняя ставка по депозитам в августе опустилась до 6,8%, некоторые банки начали предлагать вклады с повышенной процентной ставкой, в среднем на уровне 9% годовых. При этом такими преимуществами, в основном, могут воспользоваться новые клиенты кредитного учреждения, отметили в публикации.

Участники рынка указали, что повышенные ставки необходимы для сбора ликвидности в ожидании роста кредитования в сентябре. Поэтому сейчас банки выходят с выгодными предложениями по вкладам. При этом повышенная доходность предлагается по коротким вкладам сроком до полугода. По другим же вкладам проценты существенно ниже.

Аналитики посчитали, что предложения банков говорят о том, что они все также рассчитывают на средства населения и считают вклады стабильным источником для создания фонда. Кроме того, подобными акциями кредитные учреждения не допускают оттока средств. Кроме того, нынешние предложения от нескольких банков могут спровоцировать цепь ответных действий от конкурентов, то есть акций и участвующих в них банков будет больше.

22 июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ограничения регулятора позволяют почти всем вкладчикам полностью снимать свои средства с вкладов в валюте.