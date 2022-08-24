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Правительство решило не выделять средства на создание оборудования для СПГ-проектов

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Depositphotos

Правительство отказалось выделять бюджетные средства для поддержки программы локализации оборудования для СПГ-проектов в размере 35 млрд рублей до 2030 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Минпромторг, который просил на поддержку отрасли 35 млрд рублей до 2030 года, получит лишь 300 млн рублей на 2022 и 2023 год. При этом основная цель до сих пор остается неизменной: довести долю отечественного СПГ-оборудования на рынке до 80%, отметили в публикации.

В Минпромторге заявили, что проект «Прорыв на рынки СПГ» идет в соответствии с планом. При этом сейчас действительно важно найти финансирование для реализации таких масштабных проектов.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что для настоящих прорывов на рынке СПГ необходимы серьезные вливания средств, как на разработку, так и на производство оборудования. При этом текущее постановление правительства направлено на получение выручки, а отрасли нужны новые технологии. Кроме того, для реализации СПГ-проектов требуются успешные разработки, а для этого в заказах должно участвовать не государство, а заинтересованные представители бизнеса.

17 августа министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что субсидии на разработку СПГ-оборудования в России позволят создать первые опытные образцы уже до 2030 года.

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