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«Известия»: на модернизацию российского ЖКХ выделят около 750 млрд рублей

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Авилов Александр/Агентство «Москва»

Правительство России планирует выделить на программу модернизации ЖКХ порядка 750 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

«Мы сейчас находимся на стадии формирования новой программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства», — рассказал руководитель Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Критерии этой программы, по его словам, пока не утверждены, однако «начальные материалы уже получены».

Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое России, исполнительный директор Ассоциации «Совет ЖКХ» Ирина Булгакова в беседе с газетой заявила, что самыми острыми проблемами в этой сфере являются неплатежи за ресурсы и ЖКУ, износ инфраструктуры (который, по разным данным, превышает 70%), а также ее несоответствие потребностям потребностям.

«Реальная цена решения проблемы исчисляется триллионами рублей. Однако на выделенные средства можно будет закрыть часть потребностей и привлечь дополнительные деньги за счет рынка», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), направила в Минстрой РФ обращение, в котором предлагается списать долги за ЖКУ семьям, которые утратили кормильца, а также гражданам, потерявшим трудоспособность.

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