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Цены на газ в Европе по итогам торгов снизились на 6,3% ниже $2700 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе упали ниже $2700 за тысячу кубометров

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Bernadett Szabo/Reuters

Стоимость природного газа на лондонской бирже ICE по итогам торгов 23 августа упала на 6,3% до $2680,3 за тысячу кубометров. Это следует из данных площадки.

Цена на сентябрьский фьючерс на нидерландском хабе TTF открыла торги на отметке $2984,9 доллара (+4,3%). Это стало ценовым максимумом торговой сессии. Ее минимум — $2670,2 (–6,7%).

В понедельник цена природного газа перевалила за отметку в $3000.

Стоимость природного газа начала увеличиваться на фоне сообщений «Газпрома» о плановом ремонте единственной работающей турбины на газопроводе «Северный поток - 1». Ремонт должен занять три дня. Трубопровод уйдет в простой с 31 августа по 2 сентября. Об этом «Газппром» сообщил в пятницу. После окончания ремонтных работ транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев допустил, что цены на газ в Европе могут достигнуть $5 тыс. за тыс. куб. м после остановки прокачки по газопроводу «Северный поток — 1».

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