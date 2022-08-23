ICIS: Германия может ввести нормирование газа

Германия близка к тому уровню цен, при котором торговля природным газом может больше не быть устойчивой, сообщил ICIS председатель лоббистской группы газовой промышленности страны Zukunft Gas Тимм Келер.

«Рекордные цены на сланцевый газ могут побудить правительство Германии повысить уровень готовности до чрезвычайного. Это повлечет за собой нормирование газа и приведет к падению спроса», — отметил он.

В понедельник днем базовая цена TTF 22 сентября торговалась на уровне 295,00 евро/МВтч. Это почти на 50,00 евро/МВтч выше пятничной оценки ICIS на фоне новостей о том, что Россия полностью прекратит поставки газа по «Северному потоку — 1» на трехдневное техническое обслуживание с 31 августа.

Доктор Келер сказал, что наиболее важным параметром, за которым следует следить в ближайшие дни и недели, будет динамика цен на газовом рынке. Поскольку они будут определять решения правительства Германии. Рынок по-прежнему ожидает дальнейших указаний относительно того, как будет распределяться газ и кто именно получит приказы о сокращении поставок.