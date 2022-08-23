Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Зеленский потребовал поставить РФ ультиматум по Запорожской АЭС 21:46
Xiaomi может запустить новый бренд с бюджетными смартфонами для техногиков 21:46
Главы военных ведомств Турции и США обсудили ситуацию на Украине и поставки F-16 21:46
Цены на газ в Европе по итогам торгов снизились на 6,3% ниже $2700... 21:43
Тихонов: «Спартак» будет меньше жаловаться на судей после ухода Федуна 21:42
Глава Крыма назвал саммит «Крымской платформы» «парадом политических... 21:39
Американца укусил за голову медведь, который пробрался в палатку 21:39
Пловчиха Чимрова пожаловалась на отсутствие драйва на Спартакиаде из-за... 21:30
Глава МАГАТЭ Гросси допустил отправку миссии организации на ЗАЭС в ближайшие дни 21:28
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь процитировал Ленина, говоря о западной... 21:28

ICIS: Германия может ввести нормирование газа

close
100%
Global Look Press

Германия близка к тому уровню цен, при котором торговля природным газом может больше не быть устойчивой, сообщил ICIS председатель лоббистской группы газовой промышленности страны Zukunft Gas Тимм Келер.

«Рекордные цены на сланцевый газ могут побудить правительство Германии повысить уровень готовности до чрезвычайного. Это повлечет за собой нормирование газа и приведет к падению спроса», — отметил он.

В понедельник днем базовая цена TTF 22 сентября торговалась на уровне 295,00 евро/МВтч. Это почти на 50,00 евро/МВтч выше пятничной оценки ICIS на фоне новостей о том, что Россия полностью прекратит поставки газа по «Северному потоку — 1» на трехдневное техническое обслуживание с 31 августа.

Доктор Келер сказал, что наиболее важным параметром, за которым следует следить в ближайшие дни и недели, будет динамика цен на газовом рынке. Поскольку они будут определять решения правительства Германии. Рынок по-прежнему ожидает дальнейших указаний относительно того, как будет распределяться газ и кто именно получит приказы о сокращении поставок.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть