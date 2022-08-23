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Ильичев: РФ предотвратила ущерб в 5,6 миллиарда долларов благодаря инструментам ВТО

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Denis Balibouse/Reuters

Россия получила инструменты, позволяющие ей бороться с барьерами на рынках третьих стран, благодаря участию во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова заместителя министра экономического развития РФ Владимира Ильичева.

По его словам, в течение последних двух лет был предотвращен ущерб на сумму более 5,6 млрд долларов. Ильичев отметил, что это деньги, которые российский бизнес сохранил для своего развития.

По итогам 2021 года также на 44% вырос несырьевой неэнергетический экспорт из России по сравнению с 2012 годом. Кроме того, перечень экспортируемых товаров расширился на 23%.

Замминистра экономического развития подчеркнул, что членство в ВТО позволяет развивать экспорт и защищать российские компании, что очень важно для освоения новых рынков.

Ранее экономист Максим Медведков предрек западным странам рост цен на энергоресурсы и продовольствие, инфляцию и колебания курса валют вследствие несоблюдения правил ВТО.

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