Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В «Роскино» рассказали, какие российские фильмы нужны Китаю и Персидскому... 17:15
Блогера осудили за требование подарить ей щенка в обмен на публикацию... 17:14
Правительство Эстонии объявило танк-памятник в Нарве собственностью государства 17:13
РЖД предложили Литве несколько вариантов оплаты за транзит в Калининград 17:12
Экс-разведчик США заявил, что НАТО сильно ослабила себя, поставляя оружие Украине 17:09
Apple впервые за несколько лет обновит дизайн базового iPad 17:07
Вышел новый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» 17:05
Австрийский «МакДональдс» выпустил гель для душа с ароматом Биг-Мака... 17:04
The Sun: Фьюри хочет получить 125 млн фунтов за бой с Усиком 17:04
Акции Ozon взлетели более чем на 8% после публикации отчетности за второй... 17:04

В Минэкономразвития назвали последствия выхода России из ВТО

Минэкономразвития: выход России из ВТО ограничит возможности России на новых рынках

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Выход России из Всемирной торговой организации может сильно ограничить работу страны на новых рынках: партнеры воспримут это как отказ «играть по правилам». Об этом заявил замглавы Минэкономразвития страны Владимир Ильичев в интервью «РИА Новости».

«Правилами ВТО регулируется более 92% внешней торговли России. Половина этой доли приходится на страны, которые серьезно относятся к международному праву. Торговля с ними и сейчас регулируется правилами ВТО. Для них наш уход будет воспринят как отказ от «игры по правилам». Это сильно ограничит наши возможности по работе с новыми рынками», — объяснил Ильичев.

По его словам, альтернатив ВТО у России нет.

Ранее депутаты партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО. В пояснительной записке парламентарии отметили, что такая мера должна стать ответом на «секторальные санкции», которые являются «беспрецедентными по своим масштабам». Они добавили, что ограничения «лишили РФ статуса «наиболее благоприятствуемой нации» со стороны других членов ВТО.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть