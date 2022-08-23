В Минэкономразвития назвали последствия выхода России из ВТО

Выход России из Всемирной торговой организации может сильно ограничить работу страны на новых рынках: партнеры воспримут это как отказ «играть по правилам». Об этом заявил замглавы Минэкономразвития страны Владимир Ильичев в интервью «РИА Новости».

«Правилами ВТО регулируется более 92% внешней торговли России. Половина этой доли приходится на страны, которые серьезно относятся к международному праву. Торговля с ними и сейчас регулируется правилами ВТО. Для них наш уход будет воспринят как отказ от «игры по правилам». Это сильно ограничит наши возможности по работе с новыми рынками», — объяснил Ильичев.

По его словам, альтернатив ВТО у России нет.

Ранее депутаты партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО. В пояснительной записке парламентарии отметили, что такая мера должна стать ответом на «секторальные санкции», которые являются «беспрецедентными по своим масштабам». Они добавили, что ограничения «лишили РФ статуса «наиболее благоприятствуемой нации» со стороны других членов ВТО.