В Минске объяснили, почему белорусские яблоки дороже польских

Стоимость белорусских яблок в этом году оказалась выше польских, потому что Варшава направляет больше средств в сельское хозяйство. Кроме того, уровень конкуренции на аграрном рынке Евросоюза сильнее, заявил в эфире телеканала СТВ министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексей Богданов.

«А то, что касается поляков, там все понятно абсолютно. У них такие дотации на сельское хозяйство. Плюс в Евросоюзе, конечно, демпинг есть. Здесь конкуренция. И нашим производителям необходимо к этой цене подтягиваться», — объяснил Богданов.

13 августа доцент департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве России Александр Арский спрогнозировал подорожание винограда, нектаринов и апельсинов на 15-20% относительно показателей 2021 года. Это может произойти из-за увеличения стоимости импорта фруктов в связи с антироссийскими санкциями. При этом он отметил, что подорожание не грозит яблокам, так как они на 80% выращены в российских регионах.