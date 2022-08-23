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FT: жителям Польши придется сжигать мусор вместо угля из-за отказа от поставок из России

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Petr David Josek/AP

В Польше граждане будут вынуждены сжигать древесину и мусор для отопления своих домов зимой из-за острого дефицита угля, которые произошел после отказа от поставок из России. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Растущие цены на дефицитный уголь вскоре заставят домохозяйства сжигать вместо него более дешевые древесные брикеты или бытовые отходы для отопления домов», — цитирует издание президента Торговой палаты польских продавцов угля Лукаша Горбача.

Горбач опасается, что из-за большого количества мусора, который будет сжигаться в Польше с целью экономии энергоресурсов, качество воздуха в стране намного ухудшиться.

Польша является крупнейшим производитель угля в Европейском союзе, но из-за его низкого качества угля большая его часть остается непригодной для отопления, поэтому используется в основном для производства электроэнергии. Россия поставляла в Польшу около двух пятых всего объема потребляемого польскими домохозяйствами топлива до того, как в середине апреля в стране приняли закон, который предусматривает введение эмбарго на поставки российского угля. После этого Варшава столкнулась с дефицитом энергоресурса, в связи с чем он сильно подорожал.

Ранее вице-премьер и бывший министр экономики республики Януш Пехоциньский предупредил, что этой зимой полякам придется платить огромные деньги за отопление из-за возросшей стоимости угля.

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