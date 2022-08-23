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Эстонские промышленники попросили разрешение на использование солярки для отопления

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Эстонские торгово-промышленная палата, Союз производителей стройматериалов, Аграрно-торговая палата, Союз пищевой промышленности и Союз топливных компаний решили попросить у эстонского правительства разрешения на использование дизельного топлива со спецмаркировкой для отопления. Об этом сообщает BNS, ссылаясь на текст обращения.

Эстонские промышленники также попросили разрешение на использование дизтоплива в стационарных двигателях до 1 мая 2024 года, то есть в общей сложности два отопительных сезона.

В публикации указали, что для разрешения необходимо внести изменения в закон о спецмаркировке. Если положительное решение будет принято, то это позволило бы в процессе производства заменить газ дизельным топливом. Кроме того, подобное решение замотивирует производителей переходить на жидкотопливные котлы. В итоге может появиться альтернатива, если газа не будет хватать на всех.

Авторы письма добавили, что необходимо снизить ставку акциза на солярку с нынешних 37,2 евроцента до 2,1 евроцента за литр. Тогда поправка к закону положительно сказалась на предпринимателях, которые уже имеют жидкотопливный котел.

12 августа агентство Reuters сообщило, что мировая промышленность возвращается к углю и мазуту из-за роста цен на газ.

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