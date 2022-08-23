Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В парламенте Финляндии предложили создать постоянную базу НАТО 12:36
Регулятор ЕС разрешил банку России проводить платежи за транзит нефти... 12:29
В Госдуме пообещали, что за убийство Дугиной ответят и исполнители, и заказчики 12:29
Южная Корея поднимала F-16 из-за полета российских Ту-95МС над Японским морем 12:28
Издание Milliyet назвало Дзюбу «русским бульдозером» 12:27
США начали работы по двигателю для истребителя шестого поколения NGAD 12:25
«Ъ»: IT-компания JetBrains продала бизнес-центр Universe... 12:23
В Подмосковье мальчика убило упавшей детской горкой 12:19
В Ростовской области мужчина угнал машину ради свидания с возлюбленной 12:18
Bild: Бавария сократила экспорт пива в Россию почти в три раза 12:17

Акции «Яндекса» и VK выросли в цене после сообщений об обмене активами

close
100%
Depositphotos

Стоимость акций компании «Яндекс» на Московской бирже увеличилась на 2,55%, до 2057 рублей, после объявления о сделке по обмену активами c VK. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11:50 мск бумаги VK также продемонстрировали небольшой рост — плюс 1,09%, до отметки 425,8 рублей за акцию.

О заключении сделки между «Яндексом» и VK стало известно 23 августа. VK приобретет платформы «Дзен» и «Новости», а «Яндексу» достанется сервис доставки еды Delivery Club. Компании намерены завершить обменную сделку до конца 2022 года после получения одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы.

Сервисы Delivery Club и «Яндекс Еда» объединятся на одной платформе. Благодаря этому увеличится плотность заказов, а курьеры будут больше зарабатывать на доставке. Для клиентов, в свою очередь, уменьшится время ожидания заказов.

В «Яндексе» также откажутся от прежней главной страницы. В качестве новой пользователям будет доступен адрес ya.ru. Этот адрес станет главной точкой доступа к сервисам компании, включая Поиск, Почту и другие. Бывшая медийная главная страница «Яндекса» станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK. Компании также достанутся права на технологии и товарные знаки «Дзена» и «Новостей».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть