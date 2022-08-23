Акции «Яндекса» и VK выросли в цене после сообщений об обмене активами

Стоимость акций компании «Яндекс» на Московской бирже увеличилась на 2,55%, до 2057 рублей, после объявления о сделке по обмену активами c VK. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11:50 мск бумаги VK также продемонстрировали небольшой рост — плюс 1,09%, до отметки 425,8 рублей за акцию.

О заключении сделки между «Яндексом» и VK стало известно 23 августа. VK приобретет платформы «Дзен» и «Новости», а «Яндексу» достанется сервис доставки еды Delivery Club. Компании намерены завершить обменную сделку до конца 2022 года после получения одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы.

Сервисы Delivery Club и «Яндекс Еда» объединятся на одной платформе. Благодаря этому увеличится плотность заказов, а курьеры будут больше зарабатывать на доставке. Для клиентов, в свою очередь, уменьшится время ожидания заказов.

В «Яндексе» также откажутся от прежней главной страницы. В качестве новой пользователям будет доступен адрес ya.ru. Этот адрес станет главной точкой доступа к сервисам компании, включая Поиск, Почту и другие. Бывшая медийная главная страница «Яндекса» станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK. Компании также достанутся права на технологии и товарные знаки «Дзена» и «Новостей».