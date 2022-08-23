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Правительство упростило бизнесу обжалование проверок во время моратория

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Предпринимателям будет проще оспорить результаты контрольно-надзорных мероприятий, проводимых уполномоченными органами во время моратория на проведение плановых и внеплановых проверок. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь жалобу о нарушении моратория представители бизнеса смогут подписывать электронной подписью. Жалобу можно направить через специальный сервис на портале госуслуг.

Мораторий на плановые и внеплановые проверки малого бизнеса действует в России до конца 2022 года. Запрет избавит предпринимателей от лишней административной нагрузки.

22 августа правительство утвердило план развития туризма в России до 2035 года. Планируется создание современной инфраструктуры, продвижение качественного туристического продукта и повышение доступности поездок. План содержит комплекс мер государственной поддержки отрасли, включая финансирование регионов для развития туристических кластеров, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры.

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