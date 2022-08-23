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Финансист Рыков назвал причины возможного уменьшения скидки на нефть из РФ

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Скидка на российскую нефть марки Urals может снизиться из-за улучшения логистики, ослабления санкций и европейских компаний, которые не смогут перенести начало зимы без топлива из РФ. Об этом радио Sputnik заявил заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

«Есть причины, которые могут привести к уменьшению дисконта на Urals. Во-первых, будет налаживаться логистика доставки российской нефти, что будет снижать затраты на перевозку топлива. Во-вторых, возможно ослабление санкций», — отметил Рыков.

По его словам, еще одна причина снижения скидки заключается в том, как компании Европы будут ощущать себя в начале зимы при отсутствии топлива из России. То есть экономическое состояние европейского региона будет сигнализировать о том, необходимо ли снизить скидку на Urals.

Он добавил, что скидку придется сохранить, если эмбарго на нефть из России приведет к дополнительным затратам, которые связаны с поставкой этого топлива на рынок Европы через другие страны.

22 августа Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon сообщило, что за первые восемь месяцев 2022 года Турция увеличила импорт российской нефти до более чем 200 тыс. баррелей в сутки. Это на 104% больше, чем за аналогичный период прошлого года (98 тыс.).

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