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Туроператоры могут получить компенсации до ₽6 млрд за вывоз россиян из-за рубежа весной

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Туроператоры могут получить компенсацию в размере до 6 млрд рублей за вывоз соотечественников из-за рубежа весной 2022 года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на ответ Ростуризма «Опоре России».

Ростуризм в августе начнет оформление субсидий на возмещение туроператорам затрат, которые те понесли весной за вывоз путешественников из-за рубежа. Для этих выплат в конце апреля правительство выделило Ростуризму из резервного фонда 6 млрд рублей, отметили в публикации.

По словам одного из источников издания, сбор сведений по поводу того, кто и сколько вывез, у властей может занять несколько месяцев. Поэтому реальные выплаты могут начаться не раньше декабря. Кроме того, реально может быть выплачено не более 4 млрд рублей, так как бизнес не сможет подтвердить расходы на большую сумму.

Однако туроператоры сами должны деньги своим клиентам и уже задолжали им свыше 19,8 млрд рублей. Председатель правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов указал, что представители бизнес пытаются решить все конфликтные ситуации в рамках закона. Однако накладывается определенная сложность, заключающаяся в продолжительном закрытии ряда аэропортов, из-за чего стоимость туров выросла. При этом пытаются взыскать средства у туроператора не более 10% клиентов.

В начале августа Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ сообщила, что иностранные граждане все реже приезжают отдыхать в Россию. В первом полугодии 2022 года поток туристов составил всего 81,5 тыс. человек.

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