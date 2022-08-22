Бермуды частично отменили санкции против России

Бермудские острова выдали Управлению гражданской авиации (BCAA) лицензию, которая частично отменяет торговые санкции и упрощает возвращение из России самолетов, зарегистрированных в государстве. Об этом сообщает«Интерфакс».

Для полетов должны быть выполнены два условия — перелет совершается от имени реальных владельцев, не являющихся гражданами РФ, а сам самолет — летит в любую точку мира за пределами России.

На основании этой лицензии BCAA сможет выдавать как физическим, так и юрлицам индивидуальные разрешения на полеты.

Ранее сообщалось, что режим ограничений на полеты в ряд аэропортов юга и центральной части страны продлен, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендуют использовать для перевозки пассажиров другие аэропорты — в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве. Остальные аэропорты России работают штатно.