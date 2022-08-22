«Росатом» подал уже 6 исков на $3 млрд в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС

«Росатом» подал уже шесть исков на общую сумму $3 млрд в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

«Информация, содержащаяся в интервью господина Иоакима Шпехта, о том, что «Росатом» «еще не начал официальный процесс» (юридического разбирательства), не соответствует действительности. На сегодняшний день со стороны «Росатома» подано уже шесть исков на общую сумму 3 миллиарда долларов США», — говорится в заявлении.

Ранее генеральный директор Fennovoima Йоахим Шпехт сообщил о поданном в суд иске к «Росатому»: финская компания требует у российской госкорпорации €2 млрд компенсации из-за недостроенной АЭС «Ханхикиви-1». «Дочка» «Росатома» — «РАОС Проект» — не смогла вести бизнес в другой стране, а начавшаяся на Украине военная операция «лишь усугубила ситуацию», утверждает он.

«Росатом», скорее всего, подаст ответный иск, и судебный процесс растянется на несколько лет, считает Шпехт.