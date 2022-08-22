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С начала сельхозсезона производство сахара выросло в 2,4 раза

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Creativ Studio Heinemann/Global Look Press

Производство сахара в России с начала сельхозсезона по данным на 22 августа увеличилось в 2,4 раза по сравнению с показателем на аналогичную дату 2021 года и достигло 173 тыс. тонн. Об этом сообщил Союзроссахар.

«С начала текущего сезона произведено 173 тыс. тонн свекловичного сахара, что на 100 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среднесуточное производство сахара за неделю увеличилось на 6% и составляет 12,4 тыс. тонн», - отмечается в сообщении.

По данным Союзроссахара, по состоянию на 22 августа переработку сахарной свеклы и производство сахара из нее ведут все 15 сахарных заводов, расположенных в Южном федеральном округе России. К концу августа к производству сахара могут приступить еще 12 заводов. Всего в августе может быть произведено около 370 тыс. тонн свекловичного сахара, уточнили в Союзроссахаре.

Ранее Союзроссахар сообщил об отсутствии дефицита сахара в России. Председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин заявил, что на рынке сахара ситуация остается стабильной и сбоев в его поставках в России нет.

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