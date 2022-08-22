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В «Яндекс Банке» сменился глава правления

Александр Петров назначен исполняющим обязанности главы правления «Яндекс Банка»

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Яндекс

Исполняющим обязанности председателя правления «Яндекс Банка» назначен Александр Петров. До этого он возглавлял службу платежных сервисов банка, приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы «Яндекса».

Петров работает в «Яндекс Банке» с 2021 года. Отмечается, что в новую должность он вступил с 19 августа 2022-го.

В пресс-службе добавили, что прежний председатель правления Михаил Громов покинул компанию «по личным обстоятельствам». Он возглавлял банк с 13 декабря 2021 года. До этого он с февраля 2019-го работал в банке «ДОМ.РФ» — сначала в должности вице-президента, затем вошел в правление кредитной организации.

«Яндекс» приобрел банк «Акрополь» в середине июля 2021 года за 1,1 млрд рублей. В результате сделки интернет-компании перешла банковская лицензия, благодаря которой у нее появилась возможность запускать продукты для пользователей в этой сфере. В сентябре «Акрополь» сменил название на «Яндекс Банк». По итогам 2021 года чистый убыток финансовой организации составил 203,6 млн рублей.

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