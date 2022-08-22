ПАО «Роснефть» опубликовала «Отчет в области устойчивого развития по итогам 2021 года, в котором представлены достижения компании за отчетный период. «Роснефть» стала единственной российской нефтегазовой компанией, которая получила в 2021 году статус лидера в области устойчивого развития и была включена в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD на приверженность Глобальному договору ООН и десяти принципам ответственного бизнеса.

В конце 2021 года Совет директоров Компании одобрил стратегию «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход», основой которой стала цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году по областям охвата 1 и 2. Это станет возможно благодаря реализации ряда стратегических инициатив, среди которых: значительное сокращение выбросов парниковых газов, достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа и снижение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2% к 2030 году, постепенный перевод собственного транспорта компании на низкоуглеродные виды топлива.

Реализация стратегии позволит компании минимизировать воздействие на окружающую среду, сохранив и укрепив при этом свои позиции на рынке углеводородов.

В 2021 году «Роснефть» провела масштабную подготовительную работу и уже в июне текущего года приступила к реализации уникального комплексного лесоклиматического проекта, который обеспечит поглощение углерода объемом 10 млн тонн СО2-эквивалента.

Также в 2021 году компания на 12% сократила объем валовых выбросов в атмосферу. В ряде Обществ Группы обеспечен 100% уровень рекультивации земель «исторического наследия».

Кроме того, «Роснефть» на 8 % сократила общий объем забираемой воды за счет мероприятий по снижению водопотребления и объема водозабора из природных источников. Компания ежегодно проводит мероприятия по воспроизводству водных биологических ресурсов. В 2021 году более 120 млн мальков было выпущено дочерними предприятиями в речные системы России.

Значимой темой отчета стала также информация о вкладе в борьбу с пандемией COVID-19. По итогам 2021 года уровень коллективного иммунитета достиг 95% от общего числа работников ПАО «НК «Роснефть» и 90% от общего числа работников Обществ Группы. Компания также оказывала поддержку системам здравоохранения регионов.