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Goldman Sachs: в 2023 году ни одна крупная экономика мира не войдет в рецессию

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Ни одна крупная экономика мира не столкнется с рецессией в 2023 году, несмотря на ужесточение центральными банками денежно-кредитной политики. Такое мнение аналитиков банка Goldman Sachs приводит Bloomberg.

Эксперты изучили ситуацию в девяти странах, которые одними из первых ужесточили денежно-кредитную политику. Ими оказались в основном страны с развивающейся экономикой в ​​Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе, а также Новая Зеландия. Ни в одной из них не было замечено признаков рецессии, учитывая, что их рынки труда остаются на прежнем уровне.

«Их устойчивость поддерживает наш прогноз о том, что ни одна крупная экономика не войдет в рецессию, вызванную денежно-кредитной политикой, в следующем году», — утверждают аналитики Goldman Sachs.

Среди главных факторов поддержания экономик стран на приемлемом уровне — неудовлетворенный спрос на рабочую силу. Недопущению рецессии также будут способствовать быстрый рост потребительского кредитования населения. В то же время уровень базовой инфляции, вероятнее всего, уже сейчас достиг своего пика в большинстве стран мира.

22 августа в Великобритании отчитались о рекордном за 300 лет падении экономики в 2020 году из-за пандемии, спад составил 11%. Предыдущие показатели составляли 9,3%, однако из-за влияния ковидных локдаунов были скорректированы. Более высокое значение инфляции в последний раз фиксировалось в 1709 году, тогда она достигала 13,4%.

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