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В «Молдовагазе» заявили о сложностях по оплате аванса за газ из России в срок

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moldovagaz/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Молдовагаз» не в состоянии заплатить аванс в срок, который был обозначен в контракте с российской стороной. Об этом заявил глава компании Вадим Чебан, передает deschide.md.

«АО «Молдовагаз» не сможет перевести сегодня, 22 августа 2022 года, до конца дня аванс в размере 50% за поставленный «Газпромом» Молдове в августе газ», — отметил Чебан.

По его словам, ситуация с авансом за август пока проблематична, однако 22 августа оплата за июль будет произведена.

Он добавил, что у «Газпрома» компания попросила продления срока выплаты. Однако ответа на этот запрос пока не последовало.

17 августа Чебан в своем Telegram-канале сообщил, что компания «Молдовагаз» вынуждена обратиться к правительству Молдавии за помощью в оплате российского газа. Он добавил, что тарифные отклонения с начала 2022 года составили уже два млрд леев (более 6 млрд рублей).

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