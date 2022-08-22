Вице-президент «ДОМ.РФ» Никитин назвал туризм главным драйвером экономики России

Туризм является главным драйвером в развитии экономики России. Об этом «Известиям» заявил вице-президент банка «Дом.РФ» Антон Никитин.

«Сегодня в стране существует дефицит качественной курортной недвижимости. В связи с этим банк «Дом.РФ» профинансирует курортные проекты на юге России», — отметил Никитин.

По его словам, объем инвестиций на строительство жилой и курортной недвижимости в южных регионах России будет больше 130 млрд рублей. При этом «Дом.РФ» будет постепенно наращивать объемы кредитования застройщиков туристической инфраструктуры. На сегодняшний день портфель таких проектов оценивается в 40 млрд рублей.

9 августа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посчитал нацистсткими слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас в отношении россиян. При этом Медведев намекнул, что место Каллас «за решеткой».

До этого премьер Эстонии Кая Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдачу виз россиянам.