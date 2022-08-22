В России впервые за почти два года сократилось число аптек

По итогам второго квартала в России закрылось 275 аптек, общее количество точек снизилось до 72 тыс. Подобная тенденция произошла впервые за почти два года, сообщает «Коммерсантъ».

На снижение аптечных точек повлияли несколько факторов. Среди них — снижение платежеспособного спроса населения и маркетинговой поддержки производителей лекарств.

Отмечается, что тренд на закрытие аптек в стране может достичь пика к концу 2022 года. Под угрозой — единичные аптеки и небольшие сети. По словам гендиректора рязанской компании «Аптека Фарма» Александра Миронова, владельцы аптек вынуждены закрывать точки из-за снижения выручки. Небольшие сети в последние два года поддерживались за счет продаж, связанных с пандемией. Сейчас этот фактор сошел на нет, уточнил Миронов.

В начале августа сообщалось, что в России вдвое выросло число мошеннических онлайн-аптек. По итогам первого полугодия 2021 года было зафиксировано только 14 подобных ресурсов, а с начала этого года — уже 32. Схемы, используемые мошенниками, могут различаться. Но, как правило, они выводят свои ресурсы в топ выдачи через рекламу в поисковых системах.