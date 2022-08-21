Siemens Energy удалила шутливый пост про «одинокую» турбину «Северного потока»

Немецкая компания Siemens Energy удалила свой шутливый пост, в котором предложила пользователям Twitter создать плейлист для «одинокой» турбины газопровода «Северный поток», и извинилась.

«Мы удалили наш твит о турбине, который вызвал неоднозначную дискуссию», — сказано в новом заявлении организации, опубликованном в Twitter.

В Siemens Energy отметили, что тема и тональность поста «были сочтены неуместными».

«Это не входило в наши намерения, и мы приносим свои извинения», — заявили в компании.

Ранее Siemens Energy на своей странице в Twitter предложила создать плейлист в сервисе для прослушивания музыки Spotify для турбины, предназначенной для «Северного потока».

Пользователям Twitter было предложено выбрать композиции, которые в него войдут, в дополнение к уже выбранной компанией песне «So Lonely» британской группы The Police.

«Газпром» в ответ предложил включить трек «Breaking the law» британского коллектива Judas Priest в плейлисты турбины «Северного потока».

Проблемы ФРГ с поставками российского газа начались после того, как Канада ввела в июне очередные санкции против России. Из-за них на ремонте в Канаде застряла турбина «Северного потока — 1», что вынудило «Газпром» 14 и 15 июня постепенно ограничить работу газопровода, что привело к сокращению поставок до 67 млн куб. м в сутки (около 40% от максимальной мощности). Власти Германии договорились с Канадой, что для обхода санкций сначала заберут турбину себе, а потом уже передадут ее России. В настоящее время турбина находится в Германии, однако «Газпром» ее до сих пор не получил.