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The Guardian: Гибралтар 23 августа намерен продать яхту «российского олигарха»

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IMAGO/Giovanni Romero/Global Look Press

Власти Гибралтара планируют на аукционе продать яхту Axioma, которая была конфискована у олигарха из России. Об этом сообщает газета The Guardian.

По информации издания, предположительно, яхта принадлежит предпринимателю Дмитрию Пумпянскому. Аукцион намечен на 23 августа, а выручку планируют перечислить на помощь украинским беженцам.

Власти Гибралтара задержали судно в марте после введения санкций в отношении Пумпянского. Газета отмечает, что американский банк JP Morgan подал иск в суд, в котором утверждалось, что компания бизнесмена Pyrene Investments задолжала банку более $20 млн.

Ранее стало известно, что арестованную яхту Axioma, предположительно связанную с российским миллиардером Пумпянским, продадут с аукциона. Ее стоимость оценивается в $75 млн.

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