Замглавы МИД Панкин назвал преждевременным полный отказ от доллара

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что говорить о полном отказе от американского доллара пока рано, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не будет принимать такое решение. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, отдельные страны союза, в отличие от России, будут прибегать к доллару, когда это будет «уместно и безопасно». При этом дипломат отметил, что страны ЕАЭС понимают, с какими рисками им придется столкнуться при зависимости от доллара.

«Мы стали свидетелями того, что одна страна может без колебаний ограничить использование доллара по всему миру. По сути, Вашингтон стремится монополизировать сферу международных расчетов. Все это подтолкнуло нас к активизации работы по созданию альтернативных и надежных механизмов», — Сказал Панкин.

Он добавил, что за время существования ЕАЭС использование американской валюты в странах организации сократилось на 21%, а платежи в национальных валютах между ними достигли 75% от общего объема операций.

Ранее Панкин заявил, что Россия призывает мир задуматься о надежности американского доллара, евро, британского фунта, японской иены и швейцарского фунта.