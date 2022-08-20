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В МИД заявили, что Россия не смирится с заморозкой своих активов в странах Запада

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Владимир Гердо/РИА «Новости»

Россия не будет мириться с заморозкой своих активов на Западе и сделает все возможное с точки зрения права для отмены этих нелегитимных решений. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин в интервью ТАСС.

«Какое-либо использование средств российского государства и его граждан без разрешения законных владельцев трактуется нами как неправомерный и демонстративно недружественный шаг, дающий нам право на адекватные ответные действия», — заявил дипломат

В начале августа стало известно, что Франция заморозила российские активы на сумму €1,2 млрд, не считая активов Центробанка.

12 июля европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в рамках неформальной встречи министров юстиции Евросоюза в Праге заявлял, что в ЕС заморожено €13,8 млрд активов, принадлежащих российским бизнесменам.

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