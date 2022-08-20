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Россия ведет переговоры об использовании карты «Мир» с Азербайджаном, КНР и Индией

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Россия ведет переговоры об использовании своей платежной карты «Мир» с несколькими странами, в том числе с Азербайджаном, Китаем и Индией. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин, передает ТАСС.

«Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт «Мир». Ведем активную работу в этом направлении», — сказал дипломат.

По его словам, переговоры также ведутся с Бахрейном, Египтом, Кубой, Мьянмой, Нигерией и Таиландом.

Ранее заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари заявил, что в стране есть вся необходимая инфраструктура для подключения к платежной системе «Мир» и на это потребуется несколько месяцев.

15 августа «Газете.Ru» в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) заявили, что после того, как для россиян ограничили использование карт платежных систем Visa и MasterCard, число операций с картами национальной платежной системы «Мир» в феврале-июне 2022 года выросло в 1,7 раза (или на 70%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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