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В Польше предрекли крах Германии

Польский экономист Бартчак заявил, что экономической мощи ФРГ придет конец

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Depositphotos

Экономист Бартош Бартчак в своей статье для польского портала Niezalezna.pl заявил, что ФРГ движется к изоляционизму и пребывает в страхе от своего будущего.

По его словам, Германию ждет крах по двум причинам: идея европейской энергетической политики на основе поставок российского газа потерпела неудачу, а на горизонте замаячила серьезная проблема в виде КНР.

Как считает автор, ФРГ попала в геополитическую ловушку, определяемую интересами США и Китая. По его мнению, «это может стать концом экономической мощи» Германии, что в итоге крайне негативно отразится и на Польше.

При этом, как полагает эксперт, в сложившейся ситуации есть и выгода для Варшавы.

«Теперь мы можем попытаться вырваться вперед с современной промышленностью. И потенциальная новая холодная война — это прекрасная возможность для нас. Так построила свою мощь Южная Корея. Так что надо пожелать, чтобы на восточной границе Украины (и, не дай Бог, Белоруссии) опустился новый железный занавес. Даже если сначала нам будет больно», — заключил Бартчак.

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