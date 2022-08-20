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В МИД заявили, что РФ будет уходить от «токсичных» доллара и евро в торгово-экономических связях

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Depositphotos

Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что страна будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами, передает ТАСС.

По его словам, уход от использования данных валют и переход на расчеты «в приемлемых альтернативных, прежде всего национальных валютах» является единственным способом гарантировать стабильность таких связей между Россией и ее партнерами на фоне усиливающегося геополитического давления «коллективного Запада».

Как отметил дипломат, имеющаяся модель мировой финансовой системы, которую создал Вашингтон, оказалась «малопригодна к условиям многополярного мироустройства и, по сути, превратилась в инструмент для достижения политических целей одной группы стран».

Он также считает, что в нынешних условиях Запад собирается и «дальше злоупотреблять своим привилегированным положением». При этом многие государства
задумались о необходимости дедолларизации внешнеэкономической деятельности в интересах обеспечения своего суверенитета, продолжил замглавы внешнеполитического ведомства.

«Как оказалось, задача — вполне решаемая при наличии политической воли», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ в качестве реакции на санкционные ограничения оппонентов намерена сфокусировать усилия на уходе от доллара, замещении импорта и укреплении технологической самостоятельности.

До этого доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова заявила, что США не в силах «отменить» начавшуюся дедолларизацию.

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