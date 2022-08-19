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«Газпром» останавливает «Северный поток»

«Газпром» заявил о приостановке транспортировки газа по «Северному потоку» на трое суток

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Hannibal Hanschke/Reuters

«Газпром» приостанавливает транспортировку газа по газопроводу «Северный поток» на трое суток. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ, рассказали в «Газпроме».

Там отметили, что комплекс работ будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens.

«На период технического обслуживания ГПА Trent 60 DLE с 31.08.2022 по 02.09.2022 транспорт газа по газопроводу «Северный поток» будет приостановлен на трое суток», — заявили в компании.

В «Газпроме» пояснили, что проводить техническое обслуживание агрегата необходимо, в соответствии с технической документацией Siemens, каждую тысячу часов.

После завершения ремонтных работ транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки, добавили в компании.

Ранее в посольстве РФ в Берлине заявляли, что поставки в Германию турбины для «Северного потока» не соответствует условиям контракта, и РФ требуется подтверждение, что данная турбина, как и другие, не подпадут под новые санкции.

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