Минфин США разрешил платить пенсии россиянам

Минфин США исключил из под антироссийских санкций выплаты пенсий гражданам России, находящимся за пределами РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральную лицензию ведомства.

Как указано в документе, с этого момента разрешаются все ранее запрещенные операции для выплаты пенсий лицам из США, а также лицам, не являющимся гражданами США и не находящимся на территории РФ.

Также были разрешены операции, связанные с закрытием счетов физлиц в попавших под ограничения банках.

В июле испанская газета El Pais писала, что ряд «детей войны», которые были вывезены в Советский Союз в годы гражданской войны из Испании (1936-1939), перестали получать пенсию из РФ в королевстве из-за санкций Евросоюза (ЕС) против России.