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Минфин США разрешил платить пенсии россиянам

Минфин США исключил из под антироссийских санкций выплаты пенсий уехавшим из РФ россиянам

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Global Look Press

Минфин США исключил из под антироссийских санкций выплаты пенсий гражданам России, находящимся за пределами РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральную лицензию ведомства.

Как указано в документе, с этого момента разрешаются все ранее запрещенные операции для выплаты пенсий лицам из США, а также лицам, не являющимся гражданами США и не находящимся на территории РФ.

Также были разрешены операции, связанные с закрытием счетов физлиц в попавших под ограничения банках.

В июле испанская газета El Pais писала, что ряд «детей войны», которые были вывезены в Советский Союз в годы гражданской войны из Испании (1936-1939), перестали получать пенсию из РФ в королевстве из-за санкций Евросоюза (ЕС) против России.

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