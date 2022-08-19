Глава минфина ФРГ назвал «неподходящим» предложение о запуске «Северного потока — 2»

Глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер назвал «неподходящим» предложение одного из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президента бундестага ФРГ Вольфганга Кубикки о запуске газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя германского минфина.

Кубикки заявил, что запуск «Северного потока — 2» необходим, чтобы заполнить газохранилища Германии на зиму.

«Министр считает это предложение неправильным и неподходящим», — заявила представитель минфина ФРГ.

Также она не ответила на вопрос, обсуждал ли Кубикки предложение по запуску «Северного потока — 2».

Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявлял, что Германия не должна страдать от собственных санкций, введенных против России, поэтому разумным было бы вести переговоры с российской стороной. Эрнст отметил, что ведущие немецкие политики разделяют его точку зрения.