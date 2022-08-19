Reuters: экономике Германии грозят мрачные перспективы

Перспективы экономики Германии достаточно мрачны из-за цен на энергоносители и сложностей в поставках. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные ежемесячного отчета Министерства финансов ФРГ.

«Перспективы дальнейшего развития экономики сейчас очень мрачны с высокой долей неопределенности», — отметили в министерстве.

В докладе указали, что во втором квартале в экономики Германии была стагнация. При этом спецоперация на Украине привела к тому, что энергоносители резко выросли в цене, а пандемия коронавируса и сложности в поставках привели экономику на грань спада.

По данным министерства, прогнозы по росту экономики Германии будут обновлены 12 октября.

В середине августа глава германского Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер заявил, что Германии необходимо сократить потребление газа на 20% ради того, чтобы избежать ограничений предстоящей зимой.