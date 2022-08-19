Аналитик Демидов заявил о возможном запуске «Северного потока — 2» в случае ЧС в Европе

Газопровод «Северный поток — 2» может быть запущен лишь в случае чрезвычайной ситуации (ЕС) в Европе. Об этом «Ленте.ру» заявил аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«При условии холодной зимы в центральной Европе можно предположить, что количество предложений о запуске «Северного потока — 2» увеличится, и мы можем стать свидетелями его «временного» запуска. Для такого запуска в ЕС должен быть введен режим ЧС», — отметил Демидов.

По его словам, «зеленые» в Германии уже согласились на то, что угольные электростанции будут расконсервированы. Однако эта генерация не сможет восполнить все потребности страны.

Он добавил, что вероятность запуска «Северного потока — 2» находится на низком уровне. В противном же случае Европе придется смириться с политическим проигрышем. Однако этого не хочет ни Евросоюз, ни США, которые вложили большие усилия в остановку проекта.

Ранее в пятницу заместитель председателя Свободной демократической партии ФРГ (СвДП) Вольфганг Кубикки выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2». Он пояснил, что ФРГ ничего не потеряет в случае прекращения поставок газа из России. Кубикки подчеркнул, что Германия остается на стороне Украины и будет ее поддерживать несмотря ни на что.