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Зампред либеральной партии ФРГ Вольфганг Кубикки выступил за пуск «Северного потока — 2»

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Global Look Press

Заместитель председателя Свободной демократической партии ФРГ (СвДП) Вольфганг Кубикки выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Министр по делам экономики и защиты климата [Роберт Хабек — «Газета.Ru»] должен сделать все, чтобы у нас было больше энергии. Мы должны как можно скорее запустить «Северный поток — 2», чтобы заполнить наши газохранилища на зиму», — рассказал Кубикки.

Он пояснил, что ФРГ ничего не потеряет в случае прекращения поставок газа из России. Кубикки подчеркнул, что ФРГ остается на стороне Украины и будет ее поддерживать, несмотря ни на что.

«Тот факт, что к нам поступает газ из России, не становится лучше или хуже от того, что он поступает из того или иного трубопровода. Газ, [идущий по — «Газета.Ru»] «Северному потоку — 2» не более аморален, чем тот, что поступает по «Северному потоку». Это просто другая труба», — добавил Кубикки.

Ранее The Hill писал, что приверженность ЕC «зеленой» энергетике может привести к смерти сотен тысяч людей.

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