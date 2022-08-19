В России спрогнозировали массовые распродажи жилья

Осенью в России начнутся массовые распродажи жилья в новостройках. Таким прогнозам поделилась эксперт по недвижимости Ксения Аверс, пишет NEWS.ru.

К октябрю-ноябрю текущего года девелоперы начнут спасать бизнес от банкротства из-за низких доходов. По данным Аверс, некоторые строительные площадки уже заморожены, далее будет хуже.

Застройщики станут массово распродавать квартиры по себестоимости, прогнозирует специалист.

В первом полугодии этого года продажи у агентств недвижимости упали на 80–85% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Больше пострадал вторичный рынок.

Ранее сообщалось, что в Москве продают квартиру площадью 7,6 квадратного метра. По информации издания, за последние два года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России выросла почти на 45% – с 64,4 тыс. до 93,1 тыс. руб. По этой причине покупатели часто выбирают жилье меньшей площади.

«Мини-квартиры приобретают для временного проживания, сдачи в аренду или как стартовое жилье с перспективой быстрой выплаты ипотеки и приобретением более комфортного варианта квартиры большей площади», — объяснила «Известиям» заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.