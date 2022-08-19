Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
У футболиста «Барселоны» Левандовского фанат украл дорогие часы 01:27
Reuters: США выделят еще $800 млн военной помощи Украине 01:26
Кадыров заявил, что кровная месть — не пережиток прошлого 01:26
МЧС сообщило, что все природные пожары в Подмосковье ликвидированы 01:24
Экс-депутат Рады Кива рассказал о воровстве в парламенте Украине 01:16
Экс-фигуристка Роднина не исключила, что операция может сказаться на карьере... 01:14
СКЦ в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще трех судов 01:03
Блинкен передал НАТО протоколы о ратификации вступления Финляндии и Швеции... 00:59
Кулеба заявил, что генсек ООН и Эрдоган не пытались склонить Зеленского к уступкам РФ 00:47
Немецкие ремесленники требуют от Шольца отменить санкции против России и спасти Германию 00:44
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В России спрогнозировали массовые распродажи жилья

Эксперт Аверс: осенью в новостройках начнутся массовые распродажи квартир

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Осенью в России начнутся массовые распродажи жилья в новостройках. Таким прогнозам поделилась эксперт по недвижимости Ксения Аверс, пишет NEWS.ru.

К октябрю-ноябрю текущего года девелоперы начнут спасать бизнес от банкротства из-за низких доходов. По данным Аверс, некоторые строительные площадки уже заморожены, далее будет хуже.

Застройщики станут массово распродавать квартиры по себестоимости, прогнозирует специалист.

В первом полугодии этого года продажи у агентств недвижимости упали на 80–85% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Больше пострадал вторичный рынок.

Ранее сообщалось, что в Москве продают квартиру площадью 7,6 квадратного метра. По информации издания, за последние два года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России выросла почти на 45% – с 64,4 тыс. до 93,1 тыс. руб. По этой причине покупатели часто выбирают жилье меньшей площади.

«Мини-квартиры приобретают для временного проживания, сдачи в аренду или как стартовое жилье с перспективой быстрой выплаты ипотеки и приобретением более комфортного варианта квартиры большей площади», — объяснила «Известиям» заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть