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В МИД РФ призвали Литву принять меры для разрешения ситуации с «Шауляй банком»

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Siauliu bankas

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев на брифинге в четверг сообщил, что МИД призвал Литву принять меры для решения проблем с калининградским транзитом, которые возникают из-за действий «Шауляй банка».

«В свете намерения литовского «Шяуляй банка» прекратить обслуживание российских контрагентов акцентируем необходимость незамедлительных мер в целях разрешения искусственно создаваемых проблем», — сказал дипломат.

По словам Нечаева, в дипведомстве РФ считают, что Брюссель и Вильнюс должны придерживаться международных договоренностей и политических обязательств для осуществления этого транзита.

Ранее в правительстве Калининградской области заявили, что литовские власти лишь имитируют исполнение решений, предписанных Еврокомиссией по железнодорожному транзиту российских грузов.

Власти Калининграда сообщили, что ожидают от Литвы конкретных документов, содержащих разъяснения по оплате транзита грузов через территорию страны, и ожидают возобновления транзита в нормальном режиме.

До этого коммерческий «Шауляй банк», через который шла оплата за транзит в Калининград, объявил, что с 1 сентября на фоне санкций Евросоюза против РФ прекратит все операции с российскими клиентами.

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