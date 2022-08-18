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«Ъ»: производители электроники в России просят у властей субсидии на рекламу

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Производителям электроники в России могут субсидировать расходы на рекламу продукции ради увеличения узнаваемости брендов. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Минцифры вместе с крупными российскими производителями электроники («Аквариус», Yadro, ICL) и ретейлерами («М.Видео» и DNS) обсуждает возможность наладить розничные продажи российских устройств, в первую очередь планшетов, ноутбуков и системных блоков, в частности, при помощи субсидирования расходов на рекламу, отметил источник.

По его словам, потребителей надо хоть как-то ознакомить с существующими брендами, поэтому для этих целей необходимо запустить крупные рекламные компании. На эти целит, по предварительным оценкам, необходимо около 1 млрд руб. в год.

Участники рынка указали, что для вывода ноутбуков и планшетов отечественного производства на потребительский рынок необходима не только хорошая реклама, но и льготные кредиты производителям для выпуска больших партий. Впоследствии это лишь сделает отрасль более привлекательной, что позволит сохранять маржинальность без роста цен на товары.

В середине июня субсидий попросили российские пекари ввиду влияния новых антироссийских санкций. В РСП обратились с просьбой увеличить размер субсидии с 2,5 руб. до 7,5 руб. за 1 кг, распространить ее на более широкий ассортимент, а также дать получателям возможность повышать цены.

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