«Краснополянская косметика» заявила о давлении прокуратуры из-за участка земли

Создатели «Краснополянской косметики» пожаловались на давление со стороны прокуратуры. Об этом они сообщили в Telegram-канале компании.

Компания получила иск от генеральной прокуратуры, в котором говорилось, что она должна расторгнуть договор аренды на землю фермы, так как она используется не по прямому назначению. Однако уже несколько лет «Краснополянская косметика» выращивает на этом месте растительное сырье.

Представители компании отметили, что все представляемые доказательства судом отклоняются, ссылаясь на справку, где говорится о запущенности участка. При этом сам суд этот документ не показывает. Кроме того, в аналогичной ситуации оказалось еще 140 участков общей площадью свыше 1500 Га.

В «Краснополянской косметике» добавили, что хотят и дальше заниматься сферой развития натуральной косметики в России, поэтому надеются на справедливость в этом вопросе.

«Краснополянская косметика» — бренд натуральной косметики из Сочи, существующий более 15 лет на российском рынке.