Лукашенко заявил о бесспорном прорыве в строительстве Союзного государства

Совершён бесспорный прорыв в деле строительства белорусско-российского союза, также наполнилось новым содержанием интеграционное сотрудничество. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву по случаю его дня рождения.

«В немалой степени благодаря вашему личному вкладу в процесс углубления белорусско-российских отношений мы совершили бесспорный прорыв в деле строительства Союзного государства, наполнили новым содержанием интеграционное сотрудничество», — говорится в поздравлении, которое цитирует цитирует Лукашенко Life.ru.

Президент Белоруссии также выразил уверенность в том, что активная деятельность и высокая работоспособность Мезенцева будут и далее направлены на расширение двусторонних контактов и оказание содействия в реализации взаимовыгодных проектов. Лукашенко вместе с тем пожелал госсекретарю Союзного государства крепкого здоровья, счастья и успешного осуществления планов.