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Россияне стали летать в Белоруссию в три раза чаще в июне за товарами ушедших брендов

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Depositphotos

С начала июня 2022 года россияне купили в три раза больше авиабилетов в Белоруссию, чем за аналогичный период прошлого года, в погоне за товарами ушедших с российского рынка брендов. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные туристического сервиса «Туту.ру».

В сервисе подсчитали, что также за аналогичный период в полтора раза выросло число проданных билетов на поезда. При этом средняя цена авиабилета в Минск за год упала с 21,8 тыс. рублей, до 13,2 тыс. рублей. Поезда же подешевели на 17%, до 2,7 тыс. рублей.

По данным издания, основная причина такого ажиотажного спроса на путешествия в Белоруссию связана с тем, что россияне едут за товарами покинувших Россию брендов. Причем цены на эти товары в среднем на 20-30% меньше, чем в России на момент закрытия. Например, пижама Oysho на российском сайте стоит 6,6 тыс. рублей. А в Белоруссии — 185 белорусских рублей, то есть около 4,5 тыс. российских. Получается, что экономия составляет 2,1 тыс. рублей (32%).

В Минске все еще работают магазины таких брендов, как Nike, Adidas, H&M и другие.

17 августа заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич заявил, что уход шведской компании по продаже мебели и товаров для дома IKEA с российского рынка освобождает нишу размером в $1 млрд. По его словам, аналогичная ситуация складывается и в легкой промышленности.

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