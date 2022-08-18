Аналитик Сыроваткин заявил об ослаблении рубля до 69 за доллар к концу года

Курс доллара к концу 2022 года может быть на уровне 69 рублей согласно базовому сценарию. Об этом «Прайм» заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

«По базовому сценарию предполагается рост курса доллара к рублю в область 69 к концу года на фоне сокращения притока валюты на Мосбиржу и увеличения спроса на нее благодаря постепенному восстановлению импорта. Дополнительное давление на рубль может оказать и запуск обновленного бюджетного правила», — отметил Сыроваткин.

По его словам, сильный курс рубля оказывает давление на бюджетные доходы, которые сейчас очень важны для финансирования различных антикризисных мер. Поэтому курс рубля может ослабнуть и естественным путем, причем осенью доллар может быть на уровне 65 рублей.

Он добавил, что в России нет каких-либо предпосылок, чтобы начать печатать деньги. Несмотря на то, что дефицит бюджета составит 1,665 трлн рублей, Фонд национального состояния, который насчитывает свыше 10,7 трлн рублей, может покрыть появившийся дефицит без особых проблем.

14 августа старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос заявил, что осенью вполне можно ожидать более или менее масштабного ослабления курса рубля по отношению к доллару как к ключевой иностранной валюте.